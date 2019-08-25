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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Ди Франческо 7
Петанья 27
2:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Госенс 34
Муриэль 71
Муриэль 76
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
25 авг. 2019, 21:45 МСК
25.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
27
Фелипе
Фелипе
90
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
71
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
65
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
27'
27'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
7'
7'
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
3
Игор
Игор
78
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
40
Томович
Ненад Томович
24
Дикман
Лоренцо Дикман
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Аталанта
мин
5
Масиелло
Андреа Масиелло
55
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
91
Сапата
Дуван Сапата
81
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
54
8
Госенс
Робин Госенс
34'
34'
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
37
Шкртел
Мартин Шкртел
2
Толой
Рафаэл Толой
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
71', 76'
99
Барроу
Муса Барроу