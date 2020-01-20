Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Марко Ройс
Артем Дзюба
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 16
1:2
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 54
Валоти 60
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
20 янв. 2020, 22:45 МСК
20.01.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
16'
16'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
19
Джимсити
Берат Джимсити
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
СПАЛ
мин
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
60'
60'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
37
Петанья
Андреа Петанья
54'
54'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
40
Томович
Ненад Томович
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски