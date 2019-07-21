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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 30
Оздоев 89
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
21 июля 2019, 21:30 МСК
21.07.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
60
7
Песегов
Евгений Песегов
90
10
Обухов
Владимир Обухов
72
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
55
Казаев
Ян Казаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
46
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
19
Фролов
Евгений Фролов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
5
Померко
Алексей Померко
94
Лагатор
Душан Лагатор
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
Зенит
мин
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
27
Оздоев
Магомед Оздоев
89'
89'
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
65
99
Лунев
Андрей Лунев
90
91
Сутормин
Алексей Сутормин
90
7
Азмун
Сердар Азмун
30'
30'
83
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
5
Барриос
Вильмар Барриос
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
24
Маммана
Эмануэль Маммана
23
Мевля
Миха Мевля
20
Мак
Роберт Мак
38
Мусаев
Леон Мусаев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
22
Дзюба
Артем Дзюба
77
Джорджевич
Лука Джорджевич