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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Чеботару 16
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
15 апр. 2018, 15:00 МСК
15.04.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Сочи
мин
-
Цвейба
Сандро Цвейба
90
-
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Сибирь
мин
-
Чеботару
Евгений Чеботару
16'
16'
90