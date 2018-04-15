Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Чеботару 16
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 апр. 2018, 15:00 МСК
15.04.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Сочи
мин
-
Цвейба
Сандро Цвейба
90
-
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Сибирь
мин
-
Чеботару
Евгений Чеботару
16'
16'
90