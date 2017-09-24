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|Главный тренер
|
Сергей Кирсанов
|Запасные
|
91
Зайцев
Андрей Зайцев
-
|
3
Пасько
Артем Пасько
-
|
15
Коваленко
Михаил Коваленко
24
|
18
Козлов
Михаил Козлов
-
|
99
Маркосов
Михаил Маркосов
-
|
93
Батютин
Андрей Батютин
33
|
55
Киреенко
Павел Киреенко
33
|Главный тренер
|
Александр Точилин
События
Матч окончен 1:1
85'
Желтая карточка
Замена
69'
66'
Замена
Замена
64'
62'
Желтая карточка
Замена
58'
57'
Замена
57'
Замена
ГОЛ! 1:1
47'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
27'
Желтая карточка
10'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
10'
5'
Желтая карточка
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