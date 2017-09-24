Сибирь - Сочи: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Чеботару 47
1:1

Сибирь - Сочи: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
Кулишев 10
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 13:00 МСК
24.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Матч окончен 1:1
85'
Желтая карточка
Михаил Коваленко
Замена
Максим Плопа
Антон Кушнирук
69'
66'
Замена
Андрей Бычков
Михаил Коваленко
Замена
Виталий Галыш
Роман Беляев
64'
62'
Желтая карточка
Андрей Бычков
Замена
Алексей Гладышев
Гуджа Рухаиа
58'
57'
Замена
Максим Рогов
Павел Киреенко
57'
Замена
Александр Коротаев
Андрей Батютин
ГОЛ! 1:1
Евгений Чеботару
47'
Замена
Владимир Азаров
Максим Житнев
46'
Конец первого тайма (0:1)
27'
Желтая карточка
Олег Бабенков
10'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Артем Кулишев
Желтая карточка
Михаил Мищенко
10'
5'
Желтая карточка
Максим Рогов
Начало матча

Прошлые матчи

04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Сочи
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Сибирь
0
Сочи
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Сочи
4 : 1
Сибирь
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Сочи
4
Сибирь
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Сибирь
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Сочи
1
Сибирь
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1
Сочи
1
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2
Сибирь
2
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0
Сочи
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
Сибирь
0
Сочи
2
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1
Сибирь
0
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2
Сочи
0
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3
Сибирь
2

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