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Сибирь VS Ротор
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Сибирь - Ротор: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Макаренко 53
1:1
Сибирь - Ротор: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 10 тур
ФНЛ,
10 тур
Россия
8 сент. 2018, 13:00 МСК
8.09.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сибирь
мин
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
53'
53'
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
События
Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Александр Макаренко
53'
Желтая карточка
Алексей Аравин
50'
Желтая карточка
Виктор Свежов
9'
Прошлые матчи
24.03.2019
24 марта 2019
вс
13:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
24.03.2019
24 марта 2019
вс
13:00
Ротор
2
Сибирь
0
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
13:00
Сибирь
1
Ротор
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1
Ротор
0
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1
Сибирь
2
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
Сибирь
2
Ротор
2
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Ротор
0
Сибирь
2
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2
Сибирь
0
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
Сибирь
1
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32