Сибирь - Ротор: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Макаренко 53
1:1

Сибирь - Ротор: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 13:00 МСК
8.09.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Сибирь
мин
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
53'
53'
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90

События

Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Александр Макаренко
53'
Желтая карточка
Алексей Аравин
50'
Желтая карточка
Виктор Свежов
9'

Прошлые матчи

24.03.2019 24 марта 2019 вс 13:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
24.03.2019 24 марта 2019 вс 13:00
Ротор
2
Сибирь
0
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 13:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 13:00
Сибирь
1
Ротор
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1
Ротор
0
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1
Сибирь
2
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:00
Сибирь
2
Ротор
2
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Ротор
0
Сибирь
2
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
Ротор
2
Сибирь
0
16.07.2012 16 июля 2012 пн 16:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
16.07.2012 16 июля 2012 пн 16:00
Сибирь
1
Ротор
1

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