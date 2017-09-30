Севилья - Малага: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Банега 68
Муриэль 70
2:0

Севилья - Малага: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 7 тур

Примера,

Испания
30 сент. 2017, 17:15 МСК
30.09.2017, 17:15 МСК
суббота
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События

Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Габриэль Меркадо
79'
Желтая карточка
Симон Кьер
79'
ГОЛ! 2:0
Луис Муриэль
70'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Эвер Банега
68'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Малага
0
Севилья
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:15
Севилья
2 : 0
Малага
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:15
Севилья
2
Малага
0
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
Малага
4 : 2
Севилья
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
Малага
4
Севилья
2
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:45
Севилья
4 : 1
Малага
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:45
Севилья
4
Малага
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Севилья
2 : 1
Малага
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Севилья
2
Малага
1
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Малага
0 : 0
Севилья
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Малага
0
Севилья
0
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Малага
2 : 3
Севилья
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Малага
2
Севилья
3
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Севилья
2 : 0
Малага
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Севилья
2
Малага
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 0:00
Малага
3 : 2
Севилья
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 0:00
Малага
3
Севилья
2
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 22:00
Севилья
2 : 2
Малага
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 22:00
Севилья
2
Малага
2
12.05.2013 12 мая 2013 вс 22:00
Малага
0 : 0
Севилья
12.05.2013 12 мая 2013 вс 22:00
Малага
0
Севилья
0
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 0:00
Севилья
0 : 2
Малага
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 0:00
Севилья
0
Малага
2
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
Малага
2 : 1
Севилья
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 23:30
Малага
2
Севилья
1
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 22:59
Севилья
2 : 1
Малага
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 22:59
Севилья
2
Малага
1
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Севилья
0 : 0
Малага
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Севилья
0
Малага
0
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 20:00
Малага
0 : 3
Севилья
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 20:00
Малага
0
Севилья
3
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:00
Севилья
5 : 3
Малага
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:00
Севилья
5
Малага
3
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
Малага
1 : 2
Севилья
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
Малага
1
Севилья
2
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:00
Малага
1 : 2
Севилья
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:00
Малага
1
Севилья
2
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:55
Севилья
2 : 2
Малага
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:55
Севилья
2
Малага
2

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