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|Запасные
|
1
Серхио Рико
Серхио Рико
-
|
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
-
|
10
Банега
Эвер Банега
-
|
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
|
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
|
24
Нолито
Нолито
-
|
17
Сарабия
Пабло Сарабия
-
|мин
|
1
Роберто
Роберто
|90
|
23
Торрес
Мигель Торрес
|90
|
18
Росалес
Роберто Росалес
|90
|
22
Байссе
Поль Байссе
|90
|
15
Рикка
Федерико Рикка
|90
|
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
|90
|
7
Хуан Карлос
Хуан Карлос
|90
|
14
Ресио
Ресио
|90
|
24
Ролан
Диего Ролан
|90
|Запасные
|
25
Прието
Андрес Прието
-
|
11
Кастро
Гонсало Кастро
-
|
20
Кеко
Кеко
-
|
10
Хуанпи
Хуанпи
-
|
19
Чеккини
Эмануэль Чеккини
-
|
16
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
-
События
Матч окончен 2:0
Желтая карточка
79'
Желтая карточка
79'
ГОЛ! 2:0
70'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
68'
Конец первого тайма (0:0)
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