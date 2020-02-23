Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 73
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Диа 90
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
23 февр. 2020, 17:00 МСК
23.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сент-Этьен
мин
30
Мулен
Жесси Мулен
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Буанга
Денис Буанга
73'
73'
90
8
Камара
Махди Камара
90
14
Онора
Франк Онора
90
9
Диони
Луи Диони
90
Запасные
40
Баич
Стефан Баич
13
Трауко
Мигель Трауко
11
Силва
Габриэль Силва
25
Диуссе
Ассане Диуссе
31
Аби
Шарель Аби
Реймс
мин
23
Кассама
Морету Кассама
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
34
Туре
Эль Билал Туре
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
11
Диа
Булайе Диа
90'
90'
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
4
Ромао
Алексис Ромао
20
Дингом
Тристан Дингом
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю