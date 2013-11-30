Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
30 нояб. 2013, 17:00 МСК
30.11.2013, 17:00 МСК
суббота
Составы