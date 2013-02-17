Матч завершен
Реймс
Реймс
1:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
17 февр. 2013, 19:00 МСК
17.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы