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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Уден 10
Диа 67
Думбия 90
3:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Амума 59
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Реймс
мин
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
10'
10'
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
67'
67'
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
25
Думбия
Мусса Думбия
90'
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
11
Силва
Габриэль Силва
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
14
Онора
Франк Онора
90
9
Диони
Луи Диони
90
8
Камара
Махди Камара
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
2
Мукуди
Ароль Мукуди
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
18
Норден
Арно Норден
28
Юссуф
Зеду Юссуф
21
Амума
Ромен Амума
59'
27
Берич
Роберт Берич