Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Хазри 3
Хазри 34
2:1
Матч завершен
Ним
Ним
Ферхат 45
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
25 янв. 2020, 22:00 МСК
25.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
31
Аби
Шарель Аби
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Хазри
Вахби Хазри
3'
34'
3'
34'
90
25
Диуссе
Ассане Диуссе
90
18
Норден
Арно Норден
90
14
Онора
Франк Онора
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
4
Салиба
Вильям Салиба
6
М'Вила
Янн М'Вила
11
Силва
Габриэль Силва
20
Буанга
Денис Буанга
8
Камара
Махди Камара
21
Амума
Ромен Амума
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
45'
45'
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
8
До
Люка До
90
18
Валь
Тео Валь
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
27
Данке
Кевен Данке
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
15
Пакье
Гаэтан Пакье
19
Буаде
Лука Буаде
6
Сарр
Сиди Сарр
12
Фомба
Ламин Фомба
24
Бен Амар
Сами Бен Амар
11
Стояновски
Влатко Стояновски