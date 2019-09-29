Матч завершен
Ним
Ним
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
29 сент. 2019, 18:00 МСК
29.09.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы