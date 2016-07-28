Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 22:00 МСК
28.07.2016, 22:00 МСК
четверг
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
5
Пажо
Венсан Пажо
68
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
21
Амума
Ромен Амума
86
9
Ру
Нолан Ру
90
10
Таннан
Уссама Таннан
64
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
25
Малку
Кевин Малку
31
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
6
Клеман
Жереми Клеман
0
Дабо
Брайан Дабо
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
27
Берич
Роберт Берич
АЕК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
7
Барбоза
Элдер Барбоза
90
18
Йоханссон
Якоб Йоханссон
90
14
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
27
Бакакис
Михалис Бакакис
21
Аравидис
Христос Аравидис