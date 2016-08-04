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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
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Матч завершен
АЕК
Афины
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Берич 23
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
4 авг. 2016, 21:00 МСК
4.08.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
7
Барбоза
Элдер Барбоза
61
Запасные
27
Бакакис
Михалис Бакакис
21
Аравидис
Христос Аравидис
33
Алмейда
Угу Алмейда
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
79
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
7
Дабо
Брайан Дабо
31
21
Амума
Ромен Амума
84
27
Берич
Роберт Берич
23'
23'
90
10
Таннан
Уссама Таннан
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
25
Малку
Кевин Малку
5
Пажо
Венсан Пажо
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
9
Ру
Нолан Ру
23
Содерлунд
Александер Содерлунд