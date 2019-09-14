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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дженепо 66
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
84
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
65
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
72
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
85
10
Адамс
Чарли Адамс
90
28
Ганн
Ангус Ганн
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
66'
66'
74
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
21
Бертранд
Райан Бертранд
5
Стивенс
Джек Стивенс
43
Валери
Ян Валери
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Ингс
Дэнни Ингс