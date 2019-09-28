Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вейналдум 70
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
28 сент. 2019, 14:30 МСК
28.09.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
24
Кларк
Леон Кларк
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе
Ливерпуль
мин
13
Адриан
Адриан
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
70'
70'
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги