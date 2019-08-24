Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
МакБарни 62
1:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 38
Барнс 70
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
24 авг. 2019, 17:00 МСК
24.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
6
Бешам
Крис Бешам
78
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
54
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
54
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
8
Фримен
Люк Фримен
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
9
МакБарни
Оливер МакБарни
62'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
26
Прат
Деннис Прат
64
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
89
9
Варди
Джейми Варди
38'
38'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
78
20
Чодури
Хамза Чодури
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
24
Менди
Нампалис Менди
7
Грей
Демарай Грей
15
Барнс
Харви Барнс
70'
2
Джастин
Джеймс Джастин