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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Остин 24
1:1
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Депуатр 64
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
10
Остин
Чарли Остин
24'
24'
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
64'
64'
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
14
Крэйни
Мартин Крэйни
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
18
Лолли
Джо Лолли
24
Мунье
Стив Мунье