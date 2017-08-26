Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
26 авг. 2017, 17:00 МСК
26.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
56
10
Моуй
Аарон Моуй
90
22
Инс
Томас Инс
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
61
9
Качунга
Элиас Качунга
88
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
3
Мэлони
Скотт Мэлони
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
18
Лолли
Джо Лолли
45
Палмер
Кейси Палмер
23
Куанер
Колин Куанер
Саутгемптон
мин
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
74
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
64
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
71
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Худт
Уэсли Худт
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин