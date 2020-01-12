Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Белоруссия
Косово
США
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Линетти 34
Янкто 45
Квальярелла 69
Капрари 77
Квальярелла 90
5:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Чансельор 12
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 17:00 МСК
12.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
7
Линетти
Карол Линетти
34'
34'
90
14
Янкто
Якуб Янкто
45'
45'
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90'
69'
90'
69'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
6
Экдаль
Альбин Экдаль
10
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Капрари
Джанлука Капрари
77'
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Брешиа
мин
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
12'
12'
90
28
Ромуло
Ромуло
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
21
Матри
Алессандро Матри
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
18
Айе
Флориан Айе