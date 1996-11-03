Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
3 нояб. 1996, -:- МСК
3.11.1996, -:- МСК
воскресенье
Составы