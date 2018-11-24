Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Испания
Косово
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Ротор VS Шинник
Поделиться:
Ротор - Шинник: 24 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:3
Ротор - Шинник: 24 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 24 тур
ФНЛ,
24 тур
Россия
24 нояб. 2018, 13:00 МСК
24.11.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Шинник
0 : 1
Ротор
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Шинник
0
Ротор
1
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Ротор
2 : 3
Шинник
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Ротор
2
Шинник
3
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
13:00
Ротор
1 : 3
Шинник
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
13:00
Ротор
1
Шинник
3
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0
Ротор
0
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1
Шинник
1
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3
Ротор
1
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1
Ротор
0
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2
Шинник
0
18.03.2013
18 марта 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Шинник
18.03.2013
18 марта 2013
пн
18:00
Ротор
0
Шинник
0
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
17:00
Шинник
1 : 0
Ротор
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
17:00
Шинник
1
Ротор
0
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:30
Шинник
1 : 1
Ротор
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:30
Шинник
1
Ротор
1
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Ротор
1
Шинник
0
24.08.2004
24 авг. 2004
вт
23:00
Ротор
0 : 2
Шинник
24.08.2004
24 авг. 2004
вт
23:00
Ротор
0
Шинник
2
06.07.2004
06 июля 2004
вт
23:00
Шинник
2 : 1
Ротор
06.07.2004
06 июля 2004
вт
23:00
Шинник
2
Ротор
1
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Шинник
2 : 2
Ротор
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Шинник
2
Ротор
2
23.04.2003
23 апр. 2003
ср
23:00
Ротор
0 : 0
Шинник
23.04.2003
23 апр. 2003
ср
23:00
Ротор
0
Шинник
0
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Шинник
1 : 0
Ротор
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Шинник
1
Ротор
0
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Ротор
2 : 0
Шинник
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Ротор
2
Шинник
0
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Шинник
2 : 0
Ротор
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Шинник
2
Ротор
0
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Ротор
2 : 0
Шинник
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Ротор
2
Шинник
0
Показать еще
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32