Ротор - Шинник: 18 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:0

Ротор - Шинник: 18 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 марта 2013, 18:00 МСК
18.03.2013, 18:00 МСК
понедельник
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Шинник
0 : 1
Ротор
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Шинник
0
Ротор
1
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Ротор
2 : 3
Шинник
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Ротор
2
Шинник
3
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 13:00
Ротор
1 : 3
Шинник
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 13:00
Ротор
1
Шинник
3
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0
Ротор
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 14:00
Ротор
1
Шинник
1
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Шинник
3
Ротор
1
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 14:00
Шинник
1
Ротор
0
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
Ротор
2
Шинник
0
18.03.2013 18 марта 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Шинник
18.03.2013 18 марта 2013 пн 18:00
Ротор
0
Шинник
0
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 17:00
Шинник
1 : 0
Ротор
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 17:00
Шинник
1
Ротор
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:30
Шинник
1 : 1
Ротор
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:30
Шинник
1
Ротор
1
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Ротор
1
Шинник
0
24.08.2004 24 авг. 2004 вт 23:00
Ротор
0 : 2
Шинник
24.08.2004 24 авг. 2004 вт 23:00
Ротор
0
Шинник
2
06.07.2004 06 июля 2004 вт 23:00
Шинник
2 : 1
Ротор
06.07.2004 06 июля 2004 вт 23:00
Шинник
2
Ротор
1
19.09.2003 19 сент. 2003 пт 23:00
Шинник
2 : 2
Ротор
19.09.2003 19 сент. 2003 пт 23:00
Шинник
2
Ротор
2
23.04.2003 23 апр. 2003 ср 23:00
Ротор
0 : 0
Шинник
23.04.2003 23 апр. 2003 ср 23:00
Ротор
0
Шинник
0
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Шинник
1 : 0
Ротор
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Шинник
1
Ротор
0
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Ротор
2 : 0
Шинник
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Ротор
2
Шинник
0
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Шинник
2 : 0
Ротор
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Шинник
2
Ротор
0
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Ротор
2 : 0
Шинник
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Ротор
2
Шинник
0

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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
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#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
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20 марта, 22:11
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19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
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«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
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Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32