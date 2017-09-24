Ротор - Кубань (ЛФЛ): 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 8
Вотинов 65
2:1

Ротор - Кубань (ЛФЛ): 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Обухов 39
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 14:00 МСК
24.09.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
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Матч окончен 2:1
Замена
Владимир Романенко
Олег Николаев
90'
Желтая карточка
Антон Пискунов
90'
Замена
Мухаммад Султонов
Андрей Кузнецов
90'
Замена
Виктор Борзых
Игорь Крутов
84'
82'
Замена
Сергей Бендзь
Александр Клещенко
70'
Замена
Спартак Гогниев
Владимир Лобкарев
65'
Замена
Алексей Гай
Никита Маляров
ГОЛ! 2:1
Максим Вотинов
65'
58'
Желтая карточка
Николай Марков
Желтая карточка
Мухаммад Султонов
57'
56'
Желтая карточка
Олег Алейник
Замена
Михаил Бирюков
Максим Вотинов
55'
48'
Желтая карточка
Игорь Коновалов
Конец первого тайма (1:1)
39'
ГОЛ! 1:1
Владимир Обухов
Желтая карточка
Наиль Замалиев
37'
ГОЛ! 1:0
Мухаммад Султонов
8'
Начало матча

Прошлые матчи

15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Ротор
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
16.10.2004 16 окт. 2004 сб 23:00
Ротор
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2004 16 окт. 2004 сб 23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
1
06.04.2004 06 апр. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ротор
06.04.2004 06 апр. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ротор
1
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ротор
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ротор
1
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Ротор
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
3

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