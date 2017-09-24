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|Запасные
|
77
Кавлинов
Денис Кавлинов
-
|
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
0
|
17
Сидоричев
Александр Сидоричев
-
|
47
Сысуев
Владислав Сысуев
-
|
13
Крутов
Игорь Крутов
6
|
18
Николаев
Олег Николаев
0
|
45
Вотинов
Максим Вотинов
35
|Главный тренер
|
Валерий Есипов
|Запасные
|
79
Москаленко
Николай Москаленко
-
|
5
Гапон
Евгений Гапон
-
|
77
Лобкарев
Владимир Лобкарев
20
|
84
Клещенко
Александр Клещенко
8
|
10
Маляров
Никита Маляров
25
|
88
Нурисов
Ильмир Нурисов
-
|Главный тренер
|
Евгений Калешин
События
Матч окончен 2:1
Замена
90'
Желтая карточка
90'
Замена
90'
Замена
84'
82'
Замена
70'
Замена
65'
Замена
ГОЛ! 2:1
65'
58'
Желтая карточка
Желтая карточка
57'
56'
Желтая карточка
Замена
55'
48'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:1)
39'
ГОЛ! 1:1
Желтая карточка
37'
ГОЛ! 1:0
8'
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