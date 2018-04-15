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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Лобкарев 21
Алейник 61
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Вотинов 48
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
15 апр. 2018, 18:00 МСК
15.04.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Алейник
Олег Алейник
61'
61'
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Лобкарев
Владимир Лобкарев
21'
21'
90
Ротор
мин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
48'
48'
90