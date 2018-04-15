Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Лобкарев 21
Алейник 61
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Вотинов 48
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 апр. 2018, 18:00 МСК
15.04.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Алейник
Олег Алейник
61'
61'
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Лобкарев
Владимир Лобкарев
21'
21'
90
Ротор
мин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
48'
48'
90