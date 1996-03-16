Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
16 марта 1996, -:- МСК
16.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы