Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
8 нояб. 2004, -:- МСК
8.11.2004, -:- МСК
понедельник
Составы