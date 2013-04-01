Ротор - Енисей: 01 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1

Ротор - Енисей: 01 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
1 апр. 2013, 18:00 МСК
1.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
Новости
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Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 15:00
Ротор
2 : 1
Енисей
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 15:00
Ротор
2
Енисей
1
20.07.2019 20 июля 2019 сб 11:00
Енисей
0 : 3
Ротор
20.07.2019 20 июля 2019 сб 11:00
Енисей
0
Ротор
3
24.03.2018 24 марта 2018 сб 11:00
Ротор
1 : 0
Енисей
24.03.2018 24 марта 2018 сб 11:00
Ротор
1
Енисей
0
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
Енисей
1
Ротор
0
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Ротор
1
Енисей
0
07.07.2013 07 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
07.07.2013 07 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1
Ротор
4
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 1
Енисей
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 18:00
Ротор
0
Енисей
1
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 14:00
Енисей
0
Ротор
0

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