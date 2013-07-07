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Енисей VS Ротор
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Енисей - Ротор: 07 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:4
Енисей - Ротор: 07 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
7 июля 2013, 14:00 МСК
7.07.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
15:00
Ротор
2 : 1
Енисей
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
15:00
Ротор
2
Енисей
1
20.07.2019
20 июля 2019
сб
11:00
Енисей
0 : 3
Ротор
20.07.2019
20 июля 2019
сб
11:00
Енисей
0
Ротор
3
24.03.2018
24 марта 2018
сб
11:00
Ротор
1 : 0
Енисей
24.03.2018
24 марта 2018
сб
11:00
Ротор
1
Енисей
0
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1
Ротор
0
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1
Енисей
0
07.07.2013
07 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
07.07.2013
07 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1
Ротор
4
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 1
Енисей
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0
Енисей
1
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
14:00
Енисей
0
Ротор
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32