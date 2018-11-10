Ротор - Авангард: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абдулавов 90
1:0

Ротор - Авангард: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
10 нояб. 2018, 13:00 МСК
10.11.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ротор
мин
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90'
90'
90
Авангард
мин
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90

События

Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Александр Касьян
ГОЛ! 1:0
Исламнур Абдулавов
90'
58'
Желтая карточка
Михаил Багаев

Прошлые матчи

07.07.2019 07 июля 2019 вс 18:00
Авангард
0 : 3
Ротор
07.07.2019 07 июля 2019 вс 18:00
Авангард
0
Ротор
3
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 13:00
Ротор
1 : 0
Авангард
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 13:00
Ротор
1
Авангард
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Авангард
1
Ротор
0
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 19:00
Ротор
1 : 1
Авангард
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 19:00
Ротор
1
Авангард
1
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Авангард
0
Ротор
0
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Ротор
1
Авангард
0
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1
Ротор
3

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