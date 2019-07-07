Матч завершен
Авангард
Курск
0:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Лобкарев 80
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 18:00 МСК
7.07.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Ротор
мин
-
Лобкарев
Владимир Лобкарев
80'
80'
90