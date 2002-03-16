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Ростов VS Уралан
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Ростов - Уралан: 16 марта 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:0
Ростов - Уралан: 16 марта 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
16 марта 2002, -:- МСК
16.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
04.10.2003
04 окт. 2003
сб
23:00
Уралан
3 : 1
Ростов
04.10.2003
04 окт. 2003
сб
23:00
Уралан
3
Ростов
1
10.04.2003
10 апр. 2003
чт
23:00
Ростов
1 : 0
Уралан
10.04.2003
10 апр. 2003
чт
23:00
Ростов
1
Уралан
0
05.10.2002
05 окт. 2002
сб
23:00
Уралан
0 : 0
Ростов
05.10.2002
05 окт. 2002
сб
23:00
Уралан
0
Ростов
0
16.03.2002
16 марта 2002
сб
-:-
Ростов
2 : 0
Уралан
16.03.2002
16 марта 2002
сб
-:-
Ростов
2
Уралан
0
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Ростов
3 : 0
Уралан
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Ростов
3
Уралан
0
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Уралан
0 : 0
Ростов
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Уралан
0
Ростов
0
23.08.1999
23 авг. 1999
пн
23:00
Уралан
2 : 1
Ростов
23.08.1999
23 авг. 1999
пн
23:00
Уралан
2
Ростов
1
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Ростов
2 : 0
Уралан
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Ростов
2
Уралан
0
21.07.1998
21 июля 1998
вт
23:00
Ростов
0 : 0
Уралан
21.07.1998
21 июля 1998
вт
23:00
Ростов
0
Уралан
0
03.04.1998
03 апр. 1998
пт
23:00
Уралан
1 : 3
Ростов
03.04.1998
03 апр. 1998
пт
23:00
Уралан
1
Ростов
3
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33