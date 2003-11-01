Уралан

Элиста
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И В Н П Мячи Очки
13
Алания
30 9 4 17 23:43 31
14
Москва
30 8 5 17 25:39 29
15
Уралан
30 6 10 14 23:47 28
16
Черноморец
30 6 6 18 30:49 24
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Результаты
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб 0:00
Локомотив
6 : 0
Уралан
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб 0:00
30 тур
Локомотив
6
Уралан
0
Россия. Премьер-лига , 30 тур
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
Уралан
1 : 0
Черноморец
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
29 тур
Уралан
1
Черноморец
0
Россия. Премьер-лига , 29 тур
17.10.2003 17 окт. 2003 пт 23:00
Сатурн
2 : 1
Уралан
17.10.2003 17 окт. 2003 пт 23:00
28 тур
Сатурн
2
Уралан
1
Россия. Премьер-лига , 28 тур
04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
Уралан
3 : 1
Ростов
04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
27 тур
Уралан
3
Ростов
1
Россия. Премьер-лига , 27 тур
28.09.2003 28 сент. 2003 вс 23:00
Спартак
1 : 1
Уралан
28.09.2003 28 сент. 2003 вс 23:00
26 тур
Спартак
1
Уралан
1
Россия. Премьер-лига , 26 тур
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