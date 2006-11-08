Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 нояб. 2006, -:- МСК
8.11.2006, -:- МСК
среда
Составы