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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Сигурдарсон 31
Сигурдарсон 35
Ионов 58
Гулиев 84
4:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
19 авг. 2018, 21:30 МСК
19.08.2018, 21:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
58'
58'
66
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
83
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
84'
84'
90
17
Салетрос
Антон Салетрос
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
31'
35'
31', 35'
77
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
2
Калачев
Тимофей Калачев
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Енисей
мин
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
66
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
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2
Кичин
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90
14
Фатуллаев
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1
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Грицаенко
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27
Рожков
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83
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Александр Харитонов
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Зотов
Александр Зотов
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
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Артур Саркисов
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