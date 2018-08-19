Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Сигурдарсон 31
Сигурдарсон 35
Ионов 58
Гулиев 84
4:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
19 авг. 2018, 21:30 МСК
19.08.2018, 21:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
58'
58'
66
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
83
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
84'
84'
90
17
Салетрос
Антон Салетрос
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
31'
35'
31', 35'
77
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
2
Калачев
Тимофей Калачев
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Енисей
мин
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
66
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
46
5
Комолов
Павел Комолов
90
77
Костюков
Михаил Костюков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
70
Гавазай
Энис Гавазай
54
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
27
Рожков
Павел Рожков
83
Харитонов
Александр Харитонов
7
Зотов
Александр Зотов
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
91
Обрадович
Марко Обрадович