Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 34
Ерохин 52
Нобоа 60
Полоз 66
4:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 84
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
24 авг. 2016, 21:45 МСК
24.08.2016, 21:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
60'
60'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
52'
52'
79
14
Полоз
Дмитрий Полоз
66'
66'
87
20
Азмун
Сердар Азмун
34'
34'
73
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
46
Ковалев
Никита Ковалев
8
Киреев
Игорь Киреев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
Аякс
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
23
Тете
Кенни Тете
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
11
Юнес
Армин Юнес
77
27
Гудель
Неманья Гудель
90
10
Классен
Дэви Классен
84'
84'
90
6
Базур
Рихедли Базур
58
7
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
46
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
26
Шоне
Лассе Шоне
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
25
Дольберг
Каспер Дольберг