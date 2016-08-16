Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 38
1:1
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Нобоа 13
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
11
Юнес
Армин Юнес
68
27
Гудель
Неманья Гудель
90
10
Классен
Дэви Классен
38'
38'
90
6
Базур
Рихедли Базур
90
7
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Траоре
Бертран Траоре
82
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
26
Виргевер
Ник Виргевер
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
23
Тете
Кенни Тете
20
Шоне
Лассе Шоне
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
25
Дольберг
Каспер Дольберг
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
13'
13'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
67
11
Бухаров
Александр Бухаров
57
14
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
46
Ковалев
Никита Ковалев
8
Киреев
Игорь Киреев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Азмун
Сердар Азмун