Расинг - Барселона: 29 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:3

Расинг - Барселона: 29 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
29 авг. 2010, 20:00 МСК
29.08.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
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Предварительный состав

Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

11.03.2012 11 марта 2012 вс 20:00
Расинг
0 : 2
Барселона
11.03.2012 11 марта 2012 вс 20:00
Расинг
0
Барселона
2
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:00
Барселона
3 : 0
Расинг
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:00
Барселона
3
Расинг
0
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 22:00
Барселона
3 : 0
Расинг
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 22:00
Барселона
3
Расинг
0
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 20:00
Расинг
0 : 3
Барселона
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 20:00
Расинг
0
Барселона
3
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 22:00
Барселона
4 : 0
Расинг
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 22:00
Барселона
4
Расинг
0
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 22:55
Расинг
1 : 4
Барселона
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 22:55
Расинг
1
Барселона
4
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 2
Барселона
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Расинг
1
Барселона
2
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 21:00
Барселона
1 : 1
Расинг
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 21:00
Барселона
1
Расинг
1
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Расинг
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 23:00
Барселона
1
Расинг
0
26.08.2007 26 авг. 2007 вс 20:00
Расинг
0 : 0
Барселона
26.08.2007 26 авг. 2007 вс 20:00
Расинг
0
Барселона
0

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