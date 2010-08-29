Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
США
Косово
Испания
Нидерланды
Ирландия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Реал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Расинг VS Барселона
Поделиться:
Расинг - Барселона: 29 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:3
Расинг - Барселона: 29 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
29 авг. 2010, 20:00 МСК
29.08.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
11.03.2012
11 марта 2012
вс
20:00
Расинг
0 : 2
Барселона
11.03.2012
11 марта 2012
вс
20:00
Расинг
0
Барселона
2
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:00
Барселона
3 : 0
Расинг
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:00
Барселона
3
Расинг
0
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
22:00
Барселона
3 : 0
Расинг
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
22:00
Барселона
3
Расинг
0
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
20:00
Расинг
0 : 3
Барселона
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
20:00
Расинг
0
Барселона
3
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
22:00
Барселона
4 : 0
Расинг
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
22:00
Барселона
4
Расинг
0
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
22:55
Расинг
1 : 4
Барселона
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
22:55
Расинг
1
Барселона
4
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 2
Барселона
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Расинг
1
Барселона
2
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
21:00
Барселона
1 : 1
Расинг
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
21:00
Барселона
1
Расинг
1
20.01.2008
20 янв. 2008
вс
23:00
Барселона
1 : 0
Расинг
20.01.2008
20 янв. 2008
вс
23:00
Барселона
1
Расинг
0
26.08.2007
26 авг. 2007
вс
20:00
Расинг
0 : 0
Барселона
26.08.2007
26 авг. 2007
вс
20:00
Расинг
0
Барселона
0
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15