ПСЖ - Осер: 24 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:3

ПСЖ - Осер: 24 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Осер
Осер
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
24 окт. 2010, 18:00 МСК
24.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 2:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:00
Осер
0 : 1
ПСЖ
30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:00
Осер
0
ПСЖ
1
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 22:00
Осер
1 : 1
ПСЖ
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 22:00
Осер
1
ПСЖ
1
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:00
ПСЖ
3 : 2
Осер
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:00
ПСЖ
3
Осер
2
05.03.2011 05 марта 2011 сб 23:00
Осер
1 : 0
ПСЖ
05.03.2011 05 марта 2011 сб 23:00
Осер
1
ПСЖ
0
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
ПСЖ
2 : 3
Осер
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
ПСЖ
2
Осер
3
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 22:00
Осер
1 : 1
ПСЖ
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 22:00
Осер
1
ПСЖ
1
23.03.2010 23 марта 2010 вт 22:45
Осер
0 : 0
ПСЖ
23.03.2010 23 марта 2010 вт 22:45
Осер
0
ПСЖ
0
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
ПСЖ
1 : 0
Осер
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
ПСЖ
1
Осер
0
16.05.2009 16 мая 2009 сб 22:00
ПСЖ
1 : 2
Осер
16.05.2009 16 мая 2009 сб 22:00
ПСЖ
1
Осер
2
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Осер
1 : 2
ПСЖ
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Осер
1
ПСЖ
2
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 18:10
ПСЖ
3 : 1
Осер
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 18:10
ПСЖ
3
Осер
1
09.12.2007 09 дек. 2007 вс 22:55
Осер
0 : 1
ПСЖ
09.12.2007 09 дек. 2007 вс 22:55
Осер
0
ПСЖ
1

Новости

Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
# Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34