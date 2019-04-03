ПСЖ - Нант: 03 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0

ПСЖ - Нант: 03 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
3 апр. 2019, 22:00 МСК
3.04.2019, 22:00 МСК
среда
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Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1
Нант
2
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0
ПСЖ
3
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
Нант
1
ПСЖ
2
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 23:05
ПСЖ
2
Нант
0
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Нант
3 : 2
ПСЖ
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Нант
3
ПСЖ
2
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3 : 0
Нант
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3
Нант
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
ПСЖ
1 : 0
Нант
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
ПСЖ
1
Нант
0
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 23:00
Нант
0 : 1
ПСЖ
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 23:00
Нант
0
ПСЖ
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Нант
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
ПСЖ
4
Нант
1
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 19:00
Нант
0 : 2
ПСЖ
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 19:00
Нант
0
ПСЖ
2
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 19:00
ПСЖ
2 : 0
Нант
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 19:00
ПСЖ
2
Нант
0
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Нант
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
ПСЖ
4
Нант
0
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 18:30
Нант
1 : 4
ПСЖ
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 18:30
Нант
1
ПСЖ
4
03.05.2015 03 мая 2015 вс 22:00
Нант
0 : 2
ПСЖ
03.05.2015 03 мая 2015 вс 22:00
Нант
0
ПСЖ
2
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Нант
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 23:00
ПСЖ
2
Нант
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Нант
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
2
Нант
1
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
ПСЖ
5 : 0
Нант
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
ПСЖ
5
Нант
0
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Нант
1 : 2
ПСЖ
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Нант
1
ПСЖ
2
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Нант
1 : 4
ПСЖ
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Нант
1
ПСЖ
4
14.09.2008 14 сент. 2008 вс 22:00
ПСЖ
1 : 0
Нант
14.09.2008 14 сент. 2008 вс 22:00
ПСЖ
1
Нант
0

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