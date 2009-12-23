ПСЖ - Гренобль: 23 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:0

ПСЖ - Гренобль: 23 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
23 дек. 2009, 21:00 МСК
23.12.2009, 21:00 МСК
среда
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
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События

Матч окончен 4:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
Гренобль
4 : 0
ПСЖ
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
Гренобль
4
ПСЖ
0
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
ПСЖ
4 : 0
Гренобль
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
ПСЖ
4
Гренобль
0
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
ПСЖ
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гренобль
0
ПСЖ
0
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 22:00
ПСЖ
0 : 1
Гренобль
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 22:00
ПСЖ
0
Гренобль
1

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