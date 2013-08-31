ПСЖ - Генгам: 31 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:0

ПСЖ - Генгам: 31 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2013, 18:00 МСК
31.08.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

19.01.2019 19 янв. 2019 сб 19:00
ПСЖ
9 : 0
Генгам
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 19:00
ПСЖ
9
Генгам
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Генгам
1 : 3
ПСЖ
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Генгам
1
ПСЖ
3
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
2 : 2
Генгам
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 22:00
ПСЖ
2
Генгам
2
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
ПСЖ
4 : 2
Генгам
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
ПСЖ
4
Генгам
2
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 22:00
Генгам
0 : 3
ПСЖ
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 22:00
Генгам
0
ПСЖ
3
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Генгам
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 22:00
ПСЖ
4
Генгам
0
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 19:00
Генгам
2 : 1
ПСЖ
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 19:00
Генгам
2
ПСЖ
1
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 18:00
Генгам
0 : 2
ПСЖ
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 18:00
Генгам
0
ПСЖ
2
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3 : 0
Генгам
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3
Генгам
0
08.05.2015 08 мая 2015 пт 21:30
ПСЖ
6 : 0
Генгам
08.05.2015 08 мая 2015 пт 21:30
ПСЖ
6
Генгам
0
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Генгам
1 : 0
ПСЖ
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Генгам
1
ПСЖ
0
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 19:00
Генгам
1 : 1
ПСЖ
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 19:00
Генгам
1
ПСЖ
1
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Генгам
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 18:00
ПСЖ
2
Генгам
0

Новости

Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
# Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34