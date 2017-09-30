ПСЖ - Бордо: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
6:2

ПСЖ - Бордо: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

Франция
30 сент. 2017, 18:00 МСК
30.09.2017, 18:00 МСК
суббота
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Матч окончен 6:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

13.03.2022 13 марта 2022 вс 15:00
ПСЖ
3 : 0
Бордо
13.03.2022 13 марта 2022 вс 15:00
ПСЖ
3
Бордо
0
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 3
ПСЖ
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 23:00
Бордо
2
ПСЖ
3
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0
ПСЖ
1
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
2
Бордо
2
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
ПСЖ
4
Бордо
3
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
Бордо
0
ПСЖ
1
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Бордо
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 19:00
ПСЖ
1
Бордо
0
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 23:00
Бордо
2 : 2
ПСЖ
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 23:00
Бордо
2
ПСЖ
2
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 22:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 22:00
Бордо
0
ПСЖ
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 18:00
ПСЖ
6 : 2
Бордо
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 18:00
ПСЖ
6
Бордо
2
10.02.2017 10 февр. 2017 пт 22:45
Бордо
0 : 3
ПСЖ
10.02.2017 10 февр. 2017 пт 22:45
Бордо
0
ПСЖ
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Бордо
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 18:00
ПСЖ
2
Бордо
0
11.05.2016 11 мая 2016 ср 21:30
Бордо
1 : 1
ПСЖ
11.05.2016 11 мая 2016 ср 21:30
Бордо
1
ПСЖ
1
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
ПСЖ
2 : 2
Бордо
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
ПСЖ
2
Бордо
2
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
Бордо
3 : 2
ПСЖ
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
Бордо
3
ПСЖ
2
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:00
ПСЖ
2 : 1
Бордо
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:00
ПСЖ
2
Бордо
1
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3 : 0
Бордо
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3
Бордо
0
31.01.2014 31 янв. 2014 пт 22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014 31 янв. 2014 пт 22:30
ПСЖ
2
Бордо
0
13.09.2013 13 сент. 2013 пт 21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013 13 сент. 2013 пт 21:30
Бордо
0
ПСЖ
2
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:59
Бордо
0 : 1
ПСЖ
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:59
Бордо
0
ПСЖ
1

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