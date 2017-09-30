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Лига 1
ПСЖ VS Бордо
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ПСЖ - Бордо: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
6:2
ПСЖ - Бордо: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
Франция
30 сент. 2017, 18:00 МСК
30.09.2017, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 6:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
13.03.2022
13 марта 2022
вс
15:00
ПСЖ
3 : 0
Бордо
13.03.2022
13 марта 2022
вс
15:00
ПСЖ
3
Бордо
0
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 3
ПСЖ
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
23:00
Бордо
2
ПСЖ
3
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0
ПСЖ
1
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
2
Бордо
2
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4
Бордо
3
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0
ПСЖ
1
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Бордо
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
1
Бордо
0
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
23:00
Бордо
2 : 2
ПСЖ
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
23:00
Бордо
2
ПСЖ
2
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
22:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
22:00
Бордо
0
ПСЖ
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
18:00
ПСЖ
6 : 2
Бордо
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
18:00
ПСЖ
6
Бордо
2
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
ПСЖ
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Бордо
0
ПСЖ
3
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Бордо
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
18:00
ПСЖ
2
Бордо
0
11.05.2016
11 мая 2016
ср
21:30
Бордо
1 : 1
ПСЖ
11.05.2016
11 мая 2016
ср
21:30
Бордо
1
ПСЖ
1
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
ПСЖ
2 : 2
Бордо
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
ПСЖ
2
Бордо
2
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
Бордо
3 : 2
ПСЖ
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:00
Бордо
3
ПСЖ
2
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
23:00
ПСЖ
2 : 1
Бордо
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
23:00
ПСЖ
2
Бордо
1
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
18:00
ПСЖ
3 : 0
Бордо
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
18:00
ПСЖ
3
Бордо
0
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
ПСЖ
2
Бордо
0
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
Бордо
0
ПСЖ
2
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
Бордо
0 : 1
ПСЖ
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
Бордо
0
ПСЖ
1
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