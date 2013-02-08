ПСЖ - Бастия: 08 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:1

ПСЖ - Бастия: 08 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
8 февр. 2013, 22:30 МСК
8.02.2013, 22:30 МСК
пятница
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События

Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.05.2017 06 мая 2017 сб 18:00
ПСЖ
5 : 0
Бастия
06.05.2017 06 мая 2017 сб 18:00
ПСЖ
5
Бастия
0
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 23:00
ПСЖ
7 : 0
Бастия
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 23:00
ПСЖ
7
Бастия
0
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:00
Бастия
0 : 1
ПСЖ
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:00
Бастия
0
ПСЖ
1
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:30
ПСЖ
2 : 0
Бастия
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:30
ПСЖ
2
Бастия
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
Бастия
0 : 2
ПСЖ
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
Бастия
0
ПСЖ
2
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 19:00
Бастия
4 : 2
ПСЖ
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 19:00
Бастия
4
ПСЖ
2
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Бастия
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 18:00
ПСЖ
2
Бастия
0
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:30
Бастия
0 : 3
ПСЖ
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:30
Бастия
0
ПСЖ
3
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 18:00
ПСЖ
4 : 0
Бастия
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 18:00
ПСЖ
4
Бастия
0
08.02.2013 08 февр. 2013 пт 22:30
ПСЖ
3 : 1
Бастия
08.02.2013 08 февр. 2013 пт 22:30
ПСЖ
3
Бастия
1
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 18:00
Бастия
0 : 4
ПСЖ
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 18:00
Бастия
0
ПСЖ
4

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