ПСЖ - Лорьян: 01 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:0

ПСЖ - Лорьян: 01 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
1 нояб. 2013, 22:30 МСК
1.11.2013, 22:30 МСК
пятница
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События

Матч окончен 4:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лорьян
3
ПСЖ
2
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2
Лорьян
0
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:55
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:55
Лорьян
0
ПСЖ
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 23:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
12.03.2017 12 марта 2017 вс 23:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
ПСЖ
5 : 0
Лорьян
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
ПСЖ
5
Лорьян
0
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
Лорьян
0
ПСЖ
1
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 23:00
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 23:00
ПСЖ
3
Лорьян
1
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
20.03.2015 20 марта 2015 пт 22:30
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
20.03.2015 20 марта 2015 пт 22:30
ПСЖ
3
Лорьян
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 19:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
21.03.2014 21 марта 2014 пт 22:30
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
21.03.2014 21 марта 2014 пт 22:30
Лорьян
0
ПСЖ
1
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
ПСЖ
4 : 0
Лорьян
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
ПСЖ
4
Лорьян
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лорьян
1 : 3
ПСЖ
26.05.2013 26 мая 2013 вс 22:00
Лорьян
1
ПСЖ
3
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
ПСЖ
2 : 2
Лорьян
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 22:00
ПСЖ
2
Лорьян
2
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
ПСЖ
0 : 1
Лорьян
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
ПСЖ
0
Лорьян
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
ПСЖ
0
Лорьян
0
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Лорьян
1
ПСЖ
1
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
ПСЖ
0 : 3
Лорьян
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
ПСЖ
0
Лорьян
3
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Лорьян
1
ПСЖ
1

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