ПСЖ - Кан: 16 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
6:0

ПСЖ - Кан: 16 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
16 апр. 2016, 18:00 МСК
16.04.2016, 18:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
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Матч окончен 6:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
Кан
0 : 1
ПСЖ
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
Кан
0
ПСЖ
1
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Кан
1
ПСЖ
2
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
ПСЖ
3
Кан
0
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Кан
0 : 0
ПСЖ
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Кан
0
ПСЖ
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:05
Кан
1 : 3
ПСЖ
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:05
Кан
1
ПСЖ
3
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
ПСЖ
3 : 1
Кан
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
ПСЖ
3
Кан
1
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
ПСЖ
1 : 1
Кан
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
ПСЖ
1
Кан
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Кан
0 : 6
ПСЖ
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Кан
0
ПСЖ
6
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
6 : 0
Кан
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
6
Кан
0
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 19:00
Кан
0 : 3
ПСЖ
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 19:00
Кан
0
ПСЖ
3
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 18:00
ПСЖ
2 : 2
Кан
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 18:00
ПСЖ
2
Кан
2
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:00
Кан
0 : 2
ПСЖ
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:00
Кан
0
ПСЖ
2
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Кан
2 : 2
ПСЖ
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Кан
2
ПСЖ
2
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
ПСЖ
4 : 2
Кан
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
ПСЖ
4
Кан
2
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Кан
1
ПСЖ
2
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
ПСЖ
2 : 1
Кан
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
ПСЖ
2
Кан
1
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
ПСЖ
2 : 0
Кан
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
ПСЖ
2
Кан
0
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 20:00
Кан
0 : 1
ПСЖ
30.08.2008 30 авг. 2008 сб 20:00
Кан
0
ПСЖ
1
19.04.2008 19 апр. 2008 сб 21:00
Кан
3 : 0
ПСЖ
19.04.2008 19 апр. 2008 сб 21:00
Кан
3
ПСЖ
0
01.12.2007 01 дек. 2007 сб 22:00
ПСЖ
0 : 1
Кан
01.12.2007 01 дек. 2007 сб 22:00
ПСЖ
0
Кан
1

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