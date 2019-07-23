Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Брума 14
Мален 90
3:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Базель
Базель
Айети 45
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2019, 21:00 МСК
23.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
7
Брума
Брума
14'
14'
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
9
Мален
Дониелл Мален
90'
90'
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
28
Боскальи
Оливье Боскальи
Базель
мин
14
Штокер
Валентин Штокер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
34
Джака
Таулант Джака
90
22
Айети
Арлинд Айети
45'
45'
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
Запасные
15
Риверос
Блас Риверос
33
Буа
Кевин Буа