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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Базель
Базель
ван Вольфсвинкел 68
2:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Брума 23
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
30 июля 2019, 21:00 МСК
30.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Базель
мин
14
Штокер
Валентин Штокер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
68'
68'
90
34
Джака
Таулант Джака
90
22
Айети
Арлинд Айети
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
Запасные
33
Буа
Кевин Буа
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
7
Брума
Брума
23'
23'
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
28
Боскальи
Оливье Боскальи
27
Перейро
Гастон Перейро