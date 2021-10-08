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Отбор ЧМ. Южная Америка
Перу VS Чили
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Перу - Чили: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Перу
2:0
Перу - Чили: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Чили
Отбор ЧМ. Южная Америка, 11 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
8 окт. 2021, 4:00 МСК
8.10.2021, 4:00 МСК
пятница
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События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2 : 0
Чили
08.10.2021
08 окт. 2021
пт
4:00
Перу
2
Чили
0
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Новости
Семь историй из Кубка Америки-2021. Поддельные тесты на ковид, звонки вратаря Аргентины психологу и голы чилийца-англичанина
#Кубок Америки
11 июля 2021, 04:50
Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
#Марк Гонсалес
12 марта 2021, 12:39
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
#
Новости матча
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10 июля 2021, 09:59
Бразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка Америки
03 июля 2021, 10:36
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
29 июня 2021, 12:53
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
28 июня 2021, 12:51
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
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04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32